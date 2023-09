Comparte

El Ministerio de Educación entregó la fecha límite para que los apoderados puedan postular a sus hijos o hijas a los establecimientos públicos, particulares y de administración delegada, con el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

El Mineduc ya hizo público el calendario de fechas correspondiente al periodo de regularización general de la Admisión 2024, manteniendo el método de selección desde el año 2019.

Se recomienda que antes de realizar la postulación, revisar detenidamente el listado de establecimientos educacionales que participan en este proceso de admisión.

Originalmente, el proceso de postulación se cerraba el pasado viernes 1 de septiembre, pero Mineduc dio plazo hasta el hoy lunes 4.

Esto para darle más días a los ciudadanos que se vieron afectados por el temporal, que tuvo lugar en el centro-sur del país.

Calendario Sistema de Admisión Escolar

-Postulación: desde el 4 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2023 a las 18:00 hrs.

-Resultados de postulación: 19 al 25 de octubre de 2023.

-Resultados listas de espera: 6 al 7 de noviembre de 2023.

-Etapa complementaria de postulación: entre el 17 y 24 de noviembre, para quienes no hayan postulado en el período principal.

-Resultados segunda postulación: 7 de diciembre.

– El proceso de matrícula se realizará entre el 11 y el 22 de diciembre.

¿Dónde postular?

Para postular, debes acceder al sitio web del SAE desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet.

Esta plataforma te permite realizar el proceso de postulación de manera sencilla y segura.

Asimismo, el Mineduc pondrá a disposición diversos puntos de apoyo distribuidos en diferentes lugares del país.

¿Quiénes deben postular?

De acuerdo a la información del Mineduc, deben postular al SAE todos los niños y niñas que ingresan por primera vez a uno de los establecimientos mencionados.

Bajo ese contexto, los estudiantes que quieran cambiarse hacia uno de estos establecimientos y quienes se vean obligados a postular, ya que su establecimiento de origen no cuenta con el siguiente nivel educativo (por ejemplo, aquellos que no tienen enseñanza media).

La institución añade que no deben usar el SAE: “quienes no tengan que cambiarse de establecimiento, quienes quieran cambiarse a un establecimiento particular pagado, o quienes quieran ingresar a un jardín infantil de Junji, Integra o una escuela de párvulos”.