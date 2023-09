Comparte

Este domingo se vivió una intensa jornada al interior de Gran Hermano, puesto que estuvo marcada por la eliminación de uno de los participantes y el la pelea que protagonizó Constanza Capelli.

Cabe mencionar que, este fin de semana la transmisión de Pluto TV estuvo bastante cortada, ya que Francisca Maira, Constanza Capelli, Ignacia Michelson y Raimundo se enfrentaron en varias ocasiones y querían que eso se viera en el episodio de ayer.

Según lo que se pudo ver, el conflicto comenzó porque Michelson reveló que Fran y Rai se conocían de fuera hace años, lo que generó una gran molestia e inseguridad en Coni, quien tiene un gran cercanía con el concursante.

A pesar de los gritos y los insultos en su contra, Raimundo se mostró muy calmado y no quiso entrar en la discusión, lo que sorprendió a muchos de los televidentes.

Luego de ver las imágenes, Julio César Rodríguez le preguntó a Katherine Helfmann, la madre de Rai, sobre el conflicto y si él siempre era así tan pasivo.

Frente a ello, contestó “mi hijo es súper caballero, súper paciente (…) ojalá salga de este lío, el que no era necesario”.

“Creo que se mezclaron las cosas y se malentendieron también”, agregó.

En la misma línea, explicó que su pupilo no le habría dado mayores detalles sobre la relación que tenía afuera con la recientemente eliminada.

Finalmente, comentó que su hijo siempre ha sido muy calmado, pero que no sabe cómo es en sus relaciones privadas.

“En sus relaciones privadas, con algunas pinches y pololas que ha tenido, no sé… porque no he estado ahí (…) pero, por lo que veo, a él le gusta conversar, aclarar las cosas”, concluyó.