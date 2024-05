Comparte

El volante estrella de Colo-Colo, Arturo Vidal, debutó este sábado en la cancha del Estadio El Cobre de El Salvador. El King anotó un gol de penal en el emocionante empate 2-2 entre el Cacique y Cobresal en un partido correspondiente a la undécima fecha del Campeonato Nacional.

Aunque Vidal se mostró satisfecho con su rendimiento individual al marcar un gol crucial, expresó su descontento por el resultado colectivo, ya que el equipo nuevamente dejó escapar puntos, alejándolos de los primeros puestos de la tabla de posiciones.

“Cada vez me estoy sintiendo mejor. Espero seguir marcando goles y seguir ayudando a Colo-Colo. Hoy afortunadamente pude volver a marcar, pero lo importante eran los tres puntos. Nos vamos un poco tristes, pero aún nos queda mucho camino por recorrer“, declaró el futbolista.

En cuanto al difícil desafío de jugar en El Salvador por primera vez, Vidal describió las condiciones adversas en las que se desarrolló el partido: “Es una cancha muy difícil, primera vez que jugaba acá y creo que es de locos jugar a las tres de la tarde, en la altura. Muy complicada la cancha, seca. Preguntamos por qué no la mojaron y dijeron que no querían que jugáramos rápido. Pero bueno, es así el fútbol”, lamentó.

Además, el jugador no pudo evitar referirse al arbitraje del encuentro, lanzando críticas al juez Eduardo Gamboa: “Ojalá revisen bien la jugada del segundo gol y que el árbitro se aprenda las reglas. Creo que el segundo gol de Cobresal no es válido. La mayoría de los árbitros son buenos pero cuando se creen cancheros y quieren ser superiores, ser la figura del partido, pasan estas cosas. No quiero hablar mucho de eso, pero creo que nos merecíamos el triunfo”, concluyó Vidal.