WhatsApp anunció que próximamente será posible tener dos cuentas con la sesión iniciada al mismo tiempo y en el mismo dispositivo Android, lo que permite, por ejemplo, alternar entre la laboral y la personal.

La compañía lleva meses trabajando en características para facilitar el uso de la plataforma, como es el caso del Modo compañero, una funcionalidad que posibilita la vinculación de una misma cuenta en dos dispositivos a la vez y que ya está disponible.

En agosto de este año, WaBetaInfo advirtió que la compañía estaba trabajando en la posibilidad de utilizar múltiples cuentas de la plataforma en un mismo dispositivo, una opción que inicialmente estaría reservada para WhatsApp Business.

Tras pasar por una etapa beta de pruebas en Android, la compañía anunció ahora que ya es posible tener dos cuentas iniciadas en el mismo dispositivo, de modo que se puede alternar entre cuentas. Por ejemplo, entre la cuenta de trabajo y la cuenta personal.

Para configurar una segunda cuenta, será necesario un segundo número de teléfono y una tarjera SIM o un teléfono que acepte varias SIM o eSIM.

Una vez introducida o activada, se debe acceder al apartado de Configuración de la aplicación y hacer clic en la flecha que aparece junto al nombre.

A continuación, se debe pulsar la opción ‘Añadir cuenta’.

Desde la compañía comentaron que se puede controlar la configuración de privacidad y notificaciones de la ‘app’ en cada cuenta y que esta funcionalidad llegará a dispositivos Android en las próximas semanas.

2️⃣ is better than 1️⃣ we’re rolling out the ability to add a second account to your WhatsApp on Android. pic.twitter.com/tYvuUPWjsv