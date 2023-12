Comparte

¡Una fecha no es suficiente! Tom Jones confirmó un segundo show programado para el sábado 13 de abril del 2024 en el Gran Arena Monticello.

Cabe recordar que con "Ages & Stages Tour", Jones se presentará en primera instancia en el Movistar Arena, concierto que está totalmente agotado.

Así, se trata de la primera visita del artista al recinto de San Francisco de Mostazal.

La venta de entradas inicia a las 11:00 horas del viernes 15 de diciembre, disponibles a través de TicketMaster.

Los precios y ubicaciones, en tanto, se detallan de la siguiente manera:

Primeras filas: $172.500

$172.500 Platinum: $149.500

$149.500 Black: $115.000

$115.000 Platea Central Bajo: $97.750

$97.750 Platea Corazón Bajo: $97.750

$97.750 Platea Diamante Bajo: $97.750

$97.750 Platea Pica Bajo V/P: $86.250

$86.250 Platea Trébol Bajo V/P: $86.250

$86.250 Platea Pica Bajo: $109.250

$109.250 Platea Trébol Bajo: $109.250

$109.250 Platea Central Alto: $74.750

$74.750 Platea Diamante Alta: $74.750

$74.750 Platea Corazón Alta: $74.750

$74.750 Platea Pica Alto V/P: 49.450

49.450 Platea Trébol Alto V/P: $49.450

$49.450 Platea Pica Alto: $59.800

$59.800 Platea Trébol Alto: $59.800

Tom Jones: Sobre el artista



Sir Tom Jones ha vendido más de 100 millones de discos y sigue siendo una figura influyente en la industria de la música.

Dentro de sus renombrados éxitos se encuentran: "It's Not Unusual", "What's New Pussycat?", "Delilah", el tema de James Bond "Thunderball", "Green Green Grass of Home", "She's A". Lady", "Sex Bomb" y una versión de Prince, "Kiss".