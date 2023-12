Comparte

Tom Jones volverá a Chile con su gira «Ages & Stages Tour» el próximo 11 de abril del 2024.

El anuncio de esta fecha se suma a las ya confirmadas en el Reino Unido, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

Así, con una carrera de más de seis décadas, Tom Jones es considerado uno de los cantantes y artistas de todos los tiempos, vendiendo más de 100 millones de discos.

«Tom Jones es sin duda una leyenda viva, uno de los pocos artistas cuya profesión comenzó en los albores de la música popular moderna que sigue manteniendo una vital carrera discográfica e interpretativa hasta nuestros días. Su irresistible espectáculo atraviesa épocas y géneros musicales, traspasa líneas de clase y atrae a jóvenes y mayores, hombres y mujeres, mainstream y vanguardia», expone el comunicado oficial de DG Medios.

«Sir Tom siempre se ha caracterizado por el poder de la canción y la voz, cualidades que lo han convertido en una auténtica leyenda de la música», añaden.

Además, Jones alcanzó fama internacional con su voz, presencia escénica y una serie de canciones de éxito, entre ellas It’s Not Unusual, What’s New Pussycat?, Delilah, el tema de James Bond Thunderball, Green, Green Grass of Home, She’s A Lady, Sex Bomb y una versión de Kiss de Prince.

A pesar del paso del tiempo, Tom Jones sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la música, y su legado perdurará durante generaciones.

Tom Jones: Venta de entradas

Tom Jones se presentará el 11 de abril de 2024 en el Movistar Arena.

Así, la preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia comenzará el martes 5 de diciembre a las 11:00 horas.

Finalmente, la venta general estará disponible a partir del jueves 7 de diciembre por sistema PuntoTicket.