Comparte

Antonio Cassano en su nuevo rol de comentarista lanzó duras críticas contra el Inter de Milán y Paulo Dybala. De hecho, en una de las críticas al club italiano involucró a Alexis Sánchez.

"Si fueras un gran jugador a los 29 años, Juventus no te hubiera dejado marchar. Siempre he dicho, desde los días de Palermo, que Dybala no es un gran jugador", apuntó Cassano en "BoboTV", el canal de Twitch de Christian Vieri.

"Ninguno de los mejores clubes lo quería, ni Arsenal ni Manchester United. El gran error de Inter fue dejar salir a Alexis Sánchez, que es mejor jugador que Dybala", añadió, refiriéndose a que el posible fichaje del argentino pudo sacar al Niño Maravilla.

"Los cuatro o cinco primeros equipos ni siquiera lo consideraban un jugador suplente. Inter de Milán se lo pensó, pero luego ficharon a Lukaku y le dijeron a Dybala que se fuera a casa. Con todo respeto, Dybala se fue a la Roma a ganar 5 millones cuando pedía 10". cerró.