Comparte

El portero de Universidad de Chile, Martín Parra, se refirió a los ataques sufridos en el clásico ante Universidad Católica por los cuartos de final de la Copa Chile, donde fue agredido con bombas de estruendo.

Parra señaló que esta situación no se puede dejar pasar. Además, pidió más resguardo para los futbolistas. “Sentí el miedo de que me llegara algo en el cuerpo. Al ver las imágenes me deja más tranquilo que gracias a Dios fue solamente el tema del oído y nada en el cuerpo”, comenzó relatando en diálogo con el club.

“Siento que explota la primera (bomba de ruido) e intento correrme de inmediato porque pensé que seguiría cayendo más. Entonces me di cuenta que siguen explotando dos más y me tiro al piso porque no me podía sostener de pie. Los oídos los sentí muy tapados, no escuchaba nada. Cuando me sentaron en la cancha seguía escuchando muy lejano, era una sensación que mi oído no estaba bien”, continuó.

“Cuando me entraron al camarín yo seguía con el pito que todos conocen cuando se siente un ruido fuerte. Después el oído se va destapando, pero queda ese dolor de que hay algo raro adentro”, agregó.

“Recuerdo llegar a la clínica en buenas condiciones, incluso me levanté, fui al baño, pero cuando me trasladaron a la habitación, las veces que me tenía que levantar al baño, en la vuelta en la cama sentía mareos, dolor de cabeza, y eso se repitió por tres o cuatro días en mi casa. Tenía que levantarme con cuidado, hacer las cosas más lento porque seguía sintiendo esos mareos y dolores de cabeza fuertes”, añadió.

“En el momento no dimensioné tanto, hasta que en la clínica, con los exámenes, me dijeron que existía un daño en el oído, que tenía que hacer reposo y evaluar cómo me iba a ir sintiendo”, siguió.

“El resultado arroja que todavía hay una leve alteración dentro del oído, que no está cien por ciento perfecto y que se debería mejorar con el tratamiento que me estoy realizando. Una vez a la semana tengo que realizarme ese examen que es una inyección en el oído, con medicamentos, y ahí ir evaluando cómo va mejorando”, contó.

Por último, Parra sostuvo que "sabemos que los jugadores y la gente que está dentro de la cancha está expuesta a este tipo de cosas, es algo que en los últimos años se ha hecho normal, pero así no debería ser"

"Creo que hay que tener un poco más de cuidado, poner más ojo, no dejarlo pasar, porque son situaciones que afectan mucho al jugador, en este caso a mí, y también a la familia. Mi familia es de Concepción, entonces es mucha la preocupación que sienten al verme por la tele que me está pasando algo. Esto no debería pasar, tendría que haber más resguardo hacia los jugadores y a la gente que está en un espectáculo”, sentenció.