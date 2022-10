Comparte

El Presidente Gabriel Boric presentó este viernes el Plan Nacional de Protección contra Incendios Forestales para el periodo 2022-2023, en el Aeródromo de Rodelillo, Región de Valparaíso.

El Mandatario expuso que "tenemos que hacernos cargos de la emergencias y por eso el presupuesto 2023 para Conaf cuenta con un aumento del 22%, quedando, esperamos, en situación de anticipar y planificar la temporada de incendios y no actuar solo de manera reactiva".

"Les recuerdo que el presupuesto, a nivel general, crece en un 4,2%. Acá se ve que hemos puesto un énfasis en particular en esta institución para que podamos proteger el territorio y el patrimonio natural que tenemos", dijo.

El jefe de Estado destacó que "para que tengan claro que estos no son solo palabras, sino como he tratado de decir a propósito del presupuesto que le hemos presentado a la nación, estamos poniendo los recursos donde ponemos las palabras. No basta los discursos llenos de adjetivos y buenas intenciones, tenemos que poner las lucas y la acción. Este tiene que ser, es, un gobierno de acción, eso es lo que esperamos demostrar aquí".

Para ello, enumeró en 700 los nuevos técnicos y profesionales para el combate de incendios forestales; el aumento de 12 a 24 unidad de análisis y diagnóstico para investigar causas de incendios; la compra de primera aeronave de control de incendios para la Región de Coquimbo; y la agilización de la asignación de recursos para el 2023.