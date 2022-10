Comparte

Se presentó el triangular que disputarán Colo-Colo, River Plate y Real Betis, donde estuvo Gabriel Suazo y Pablo Solari como representante de los clubes. En la instancia, el futbolista de los albos se refirió a su futuro, el cual aún es incierto.

"Quiero disfrutar el tiempo que tenga que estar acá, sean estos dos meses o cinco años más. Esta es mi casa y siempre lo será, pero también tengo mis objetivos como profesional y me gustaría dar el paso a una liga aún más competitiva. Estamos a la espera", comentó Gabriel Suazo.

Aunque fue directo con sus pretensiones, sosteniendo que "le hice saber a la dirigencia que quería renovar para dejarle algo al club. Pero siempre y cuando la cláusula no fuera una traba para salir. Si eso no se cumplía, no iba a poner en juego mi futuro. Pero eso lo está viendo mi representante".

Por otro lado, Pablo Solari se refirió a la supuesta invitación que recibió desde Colo-Colo para asistir a la premiación del campeonato nacional ante O’Higgins en el Monumental.

El Pibe aclaró que solo recibió un llamado de sus ex compañeros: "Solo recibí la invitación de Gabriel Suazo y mis compañeros, de nadie más. Si hubiera podido ir, lo haría encantado, más que todo por ellos. Ver lo que consiguieron sería muy especial, pero estoy muy contento a la distancia. Ellos se lo merecen más que yo".

El triangular comenzará el 9 de noviembre con el duelo entre Colo-Colo y River Plate, continuará con el enfrentamiento entre argentinos y españoles, cuatro días después. Y todo culminará entre el cacique y los verdiblancos el 16 de noviembre.