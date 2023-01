Comparte

El traspaso de Cristiano Ronaldo al Al Nassr de Arabia Saudita ha causado sorpresa y al mismo tiempo diferente reacciones. Una de ellas fue la del ex futbolista del Liverpool y actual comentarista de Sky Sport, Jamie Carragher, quien destrozó al luso.

Carragher, como ha sido costumbre, volvió a arremeter contra el delantero portugués luego de su traspaso al fútbol árabe: "Es un final triste para él, ¿no es así? Ronaldo termina su carrera con una entrevista con Piers Morgan mientras Messi gana la Copa del Mundo", lanzó el comentarista.

Esta relación está crispada hace harto tiempo. De hecho, en el último clásico entre el Manchester United y el Liverpool, Cristiano se acercó a saludar a los comentaristas menos a Carragher por los comentarios que había lanzado contra el delantero.

Por otro lado, uno de los que fue más cauto con sus palabras fue Gary Neville, quien sostuvo que "obviamente a Cristiano lo vamos a ver con menos frecuencia ahora. Nos dice dos cosas: la primera es que Arabia realmente está apostando al fútbol en serio. Han invertido millones en un solo jugador. Están tratando de fortalecer su liga".

"Siento que Cristiano quería quedarse al menos hasta el final de la temporada en uno de los grandes equipos de Europa y marcar más goles. Probablemente en un equipo de Champions. Me dice que la oferta estaba fuera de este mundo. Quizás el club que él quería no lo buscó y esta fue su elección. Hay un factor que es la tristeza porque probablemente ya vimos el final a un alto nivel creo que podríamos haberlo seguido viendo en el viejo Trafford si las partes hubieran tratado las cosas de la manera correcta. De otra manera. Resultó inevitable", sentenció el ex lateral derecho del Manchester United.