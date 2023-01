Comparte

Durante la jornada del martes se conoció una lamentable noticia. Un espectador del Dakar 2023 murió luego de ser atropellado por un piloto de la competencia. La información fue entregada a través de un comunicado, donde omitían detalles del hecho.

Sin embargo, durante este miércoles y luego de unos videos compartidos en redes sociales del lamentable accidente, el piloto checo Ales Loprais se responsabilizó del accidente y decidió dar un paso al costado de la competencia.

"Tengo muy malas noticias, que me comunicaron cuando volvía de la novena etapa. Estábamos ya en la cama cuando los comisarios del Dakar me mostraron un vídeo de la carrera en el que golpeábamos a un hombre por error que tomaba fotos de su mujer detrás de una duna. Resultó herido, sintió náuseas y mareos en las siguientes dos o tres horas y tuvo un ataque al corazón cuando iba al hospital", explicó en un video el piloto checo.

"Una vida humana se ha terminado por mi culpa, indirectamente, porque yo era el que conducía. Tengo que admitir que ni yo ni mi tripulación nos dimos cuenta. Tenemos onboard y otros vídeos que así lo prueban. Pero eso no cambia que una vida humana ha terminado. El hombre era italiano, pero no sé su nombre por la investigación. Un hombre de 69 años que venía a ver el Dakar y que desafortunadamente se encontraba detrás de esa duna… y no lo vimos, ninguno de nosotros", añadió.

Tras esta situación, diversas informaciones habían señalado que Loprais iba a continuar con la competencia. De hecho, se dirigió hasta el punto de partida de la nueva etapa. No obstante, no pudo iniciar la competencia.

Luego fue la organización la que informó que Loprais "se ha puesto a disposición de las autoridades para la investigación habitual en estos casos. Por lo tanto, no pudo tomar la salida de la especial del día".