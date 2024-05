Comparte

Recientemente, Marité Matus enterneció las redes sociales tras compartir un emotivo mensaje por el cumpleaños número 15 de su hijo Alonso.

“Hoy celebramos tus 15 años. Un día lleno de emociones y orgullo para mi corazón”, comenzó escribiendo en su Instagram.

“Desde el momento en que llegaste a este mundo, tu carita quedó grabada en lo más profundo de mi ser, iluminando mis días con tu amor y tu presencia”, expresó.

Asimismo, añadió “cada paso que has dado en este camino de la vida me ha llenado de alegría y me ha enseñado la verdadera grandeza de la entrega incondicional y sobre todo que no tienes límites”.

“Ver cómo te conviertes en un adolescente con tantas pasiones y sueños me llena de admiración y emoción. Eres mi razón para seguir adelante y mi mayor regalo en este mundo”, agregó.

Luego, continuó “cada locura que se te ocurra, cada idea que desees llevar a cabo, aquí estaré para apoyarte y acompañarte en cada paso del camino como siempre de la mano…”.

Tras ello, les dio las gracias por el amor que le da “gracias por enseñarme tanto, por regalarme siempre un abrazo y decirme cuanto me amas!! Eres mi luz en la oscuridad, y mi mayor tesoro en la vida”.

“Feliz cumpleaños, mi Alonsito que este día esté lleno de alegría, amor y felicidad, y que todos tus sueños se hagan realidad. Siempre estaré aquí, para ti, incondicionalmente…”, cerró Marité.

Revisa la publicación de Marité Matus