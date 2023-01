Comparte

Este miércoles, Cristopher Toselli fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El portero de 34 aseguró que espera luchar por un puesto de titular y ganarse el cariño de los hinchas azules.

“Los primeros días han sido muy buenos. Estoy contento con la recepción del club. Obviamente van a haber críticas, pero prefiero quedarme con lo positivo: Gran parte de mi familia es de la U. Espero ganarme el respeto y cariño de los hinchas”, dijo en conferencia de prensa.

Sobre la lucha por la titularidad, en tanto, afirmó que “para mí lo esencial es que opine el DT. Se agradece lo que piense la gente, pero no es relevante. Pedro (Garrido) y Cristóbal (Campos) son increíbles arqueros. Lo más importante es que a la U le vaya bien”.

Por último, fue consultado por la crítica de Nicolás Castillo, algo en lo que Toselli no quiso profundizar. “No me quiero desgastar con lo que publicó. No vale la pena referirse a eso… no quiero entrar en polémica con sólo las críticas, también debemos ver lo positivo y ver el apoyo que recibí de otros jugadores”, cerró.