Leandro Benegas fue presentado como nuevo jugador de Colo-Colo. El ex delantero de Independiente ya se unió al plantel y dio su primera conferencia de prensa como delantero colocolino.

En la instancia, el argentino nacionalizado chileno habló sobre el interés que mostró el cacique en contar con sus servicios: “Jugué nueve años en Chile y sé todo lo que significa y lo que mueve Colo-Colo. Es gratificante que te vengan a buscar, sobre todo en este momento, que me encuentra con mucha energía y fuerza para enfrentar un desafío como este”.

Además, destacó el constante deseo de Gustavo Quinteros para tenerlo en su equipo: “Influye muchísimo que el DT te busque. Obviamente hay que competir por el puesto, pero cuando el técnico te busca es gratificante, sobre todo cuando quieren que seas parte del último campeonato del fútbol chileno".

"Desde el primer día que uno pisa Chile sueña que los clubes importantes de Sudamérica se fijen en uno. (Que te quiera el entrenador) te da un plus para trabajar más y defender el prestigio que uno tiene. Es lindo convertir la presión en energía”, añadió el ex Unión La Calera.

Por otro lado, Benegas dejó la puerta abierta para debutar este fin de semana en la Supercopa, aunque aún le falta para estar en el nivel que quiere: “Desde hoy estamos a disposición de lo que el profe decida, tratamos de acoplarnos lo mas rápido posible. Será cuestión de días para ponerme al nivel que quiero estar. Estoy muy contento y con muchas ganas de defender estos colores”.

Además, aclaró que no viene a reemplazar a nadie. “Vengo a hacer lo mío. El club me buscó por un motivo y tengo que hacer eso y un poco más. Estoy motivado y con muchas ganas para sumar en lo que me toca”, recalcó.

Finalmente, sobre su pasado en la Universidad de Chile y la exigencia que tendrá en Macul sostuvo que "la presión me gusta. Por algo decidí venir acá y por algo quiero pertenecer a este club. La gente tiene que estar tranquila porque todo los clubes los he defendido con lo mejor de mí”.

"En Colo-Colo a todos se nos exige, estamos e un grande, en un club que esta acostumbrado a luchar por cosas importantes. Vengo con eso en mi cabeza", cerró.