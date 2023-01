Comparte

La exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, criticó el manejo de la pandemia por parte de las actuales autoridades de Gobierno, indicando que hasta el momento no "hemos visto campaña de comunicación ni estrategias de comunicación".

No obstante, la actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, valoró la prolongación de la Alerta Sanitaria por el Covid-19 en el país.

En conversación con ‘La Mañana de Agricultura’, Daza manifestó su preocupación por la situación de la vacunación en Chile.

"Hemos visto cómo el proceso ha ido cayendo en forma persistente y particularmente, ahora último", especialmente "una disminución persistente de la vacuna bivalente".

Asimismo, dijo que "después de tres meses de este plan de vacunación no llevamos más de 21% de esta población objetivo. Si no vamos a los enfermos crónicos, no llevamos más de un 3,6%".

Manejo de la información frente al aumento de casos

La exsubsecretaria Daza señaló que la responsabilidad de la vacunación, como los programas de prevención y promoción, es la Subsecretaría de Salud Pública.

Pero cuestionó que no se ve educación frente al aumento de casos de Covid-19 en el país, como también "no hemos visto campaña de comunicación ni tampoco estrategias de vacunación, que finalmente es lo que hace que acerquen la vacunación a las personas, y lo demuestran de alguna manera los números".

"Acá los mensajes son elementales para que haya una respuesta de la ciudadanía. Hoy día seguimos teniendo un número de casos importante. De hecho, en algunos países de Europa ha sido complejo", complementó la actual directora ejecutiva del CIPS.

Bajo ese contexto, indicó que "nos parece preocupante que no se tomen en consideración las medidas. Hoy día seguimos teniendo todos los días un aumento de casos, incluso con una positividad alta porque no se está testeando mucho".

Otro aspecto que preocupa a Paula Daza es -frente a esta no información- que "las personas sienten que la pandemia se ha acabado". De hecho, expresó que "aparentemente para las autoridades, principalmente de la subsecretaria, la pandemia no existe".

Prolongación de la Alerta Sanitaria

El pasado 28 de diciembre el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que se prolongó la Alerta Sanitaria por Covid-9 en el país hasta marzo de 2023.

Esta medida para Daza es positiva, ya que permite al Minsal "contar con recursos para poder responder a las necesidades".

"Pero esa alerta tiene que ir acompañada de estrategias para poder fortalecer la vacunación", sostuvo la exautoridad.

