Mauricio Pellegrino sigue ajustando detalles para debutar en el Campeonato Nacional. El argentino se mostró contento por la victoria ante Talleres de Córdoba en un duelo amistoso, aunque reveló cierta preocupación por la incertidumbre de si puede o no llegar un nuevo refuerzo.

"Hasta que cierre el libro de pases, si hay una posibilidad de mejorar el equipo, si hay alguna de cambio, estaremos atentos a eso. Teníamos urgencias, las que atacamos primero, pero también ver cómo está el club económicamente, el club está justo con el presupuesto", puntualizó Pellegrino en conferencia de prensa.

"Se nos hace difícil buscar posibilidades donde no podemos. Tenemos que usar el ingenio para ver si se puede mejorar alguna u otra posición, nada en concreto. Debemos ver si las condiciones se dan", recalcó.

Recordemos que Universidad de Chile tampoco tiene cupo de extranjeros disponibles, por lo que la búsqueda de posibles refuerzos se acota aún más.

Aunque Pellegrino cree que "si es un jugador a préstamo o libre, estamos abiertos. Es difícil que el club pueda pagar un traspaso, es la realidad de la institución".

Finalmente, sobre las incorporaciones que ha tenido durante este 2023: "De los que han llegado es difícil hablar individualmente, para la mayoría el contexto es nuevo, por el cambio de estilo, con un nuevo entrenador, que pide cosas diferentes. No me gusta hablar de lo individual cuando se trata de un equipo. Eso no me sirve".