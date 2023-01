Comparte

El alcalde de Colchane, Javier García, valoró el avance del proyecto de infraestructura crítica en el Senado, sin embargo cree que hay mucho que avanzar en el uso del Ejército.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", la autoridad comunal dijo que la el Estado de Excepción en la zona, cuando se aplicó, "en la práctica no fue eficaz, por tanto, esta nueva propuesta, por cierto que nos trae esperanza".

"Entiendo que no va a solucionar el problema que hoy tenemos en su totalidad sobre la migración descontrolada, pero al menos existe la posibilidad de que el Gobierno pueda enfocarse en aspectos específicos, como también en estrategias claras para poder mitigar las consecuencias y buscar alguna estrategia o medida que sean eficaces a la hora de controlar la migración", dijo.

Agregó que "las facultades del Ejército fueron muy difusas" y "con gran impotencia fuimos testigos de cómo el Ejército se apostó en la frontera y de cómo los migrantes irregulares ingresaban sin ningún problema, como Pedro por su casa al país".

En ese sentido, García espera que el Ejecutivo impulse la "implementación con tecnología de punta, como también mejorar la infraestructura que hoy está siendo afectada, como por ejemplo: no existe una infraestructura para Carabineros en Colchane. Están pernoctando en carpas improvisadas que no son aptas para el altiplano, como también tenemos la ruta principal que, lamentablemente, es un peligro porque las personas no pueden transitar. El MOP no se ha hecho cargo en su reparación".