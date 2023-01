Comparte

El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, no está contento con el mercado de pases del cacique. El entrenador aseguró que el plantel se ha "despotenciado" tras la partida de algunas de sus principales figuras.

"Estamos esperando completar el plantel para tener todos los jugadores a disposición y todas las variantes que pensamos para la temporada, lamentablemente no podrá ser en la Supercopa, pero esperamos que sea para el Campeonato", dijo en su arribo a Chile luego de la pretemporada en Buenos Aires.

En ese sentido, afirmó que "se fueron jugadores, hoy estamos despotenciados, y estamos buscando para reemplazarlos y potenciarlo. Hicimos la pretemporada sin algunos de esos jugadores, pero durante el inicio y los partidos vamos a tratar de volver a dar funcionamiento al equipo para pelear el campeonato".

Sobre la Supercopa de este domingo, señaló que "vamos a jugar con los que están, creo que el equipo está bien. Ahora llegó Leandro Benegas y Carlos Palacios, a quien todavía le falta preparación. Benegas está mejor y a lo mejor tenemos alguna variante para el segundo tiempo en esa posición, porque se fue Juan Martín Lucero y no tenemos el delantero centro".

En la misma línea aseguró que "hay que reemplazar a los que se fueron, esperemos que podamos reemplazarlos por jugadores de mejor o igual calidad, es difícil reemplazar a jugadores que se fueron e hicieron una gran temporada, pero estamos en ese trabajo. No nos queremos apurar, lamentablemente no vamos a empezar la Supercopa o el campeonato con todos, pero no queremos apurarnos y esperamos formar un equipo competitivo como el año pasado que sea capaz de pelear el campeonato y ojalá hacer algo más en Copa -Libertadores”.

"La salida de todos los jugadores son pérdidas importantes que hay que reemplazar", sentenció.