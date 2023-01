Comparte

El lateral chileno Gabriel Suazo dio sus primeras declaraciones como jugador de Toulouse, tras ser presentado como nuevo refuerzo del conjunto francés. El ex capitán de Colo-Colo confesó estar cumpliendo un sueño y adelantó que dejará todo por su nuevo club.

“Estoy muy feliz de unirme a Toulouse, siempre ha sido un sueño para mí tener la oportunidad de jugar en uno de los campeonatos europeos más grandes, y en un equipo así, en una hermosa ciudad y con una afición increíble”, dijo al sitio oficial del club.

“Estoy feliz de estar aquí y espero podar dar el máximo al equipo”, agregó.

“Fui capitán en Colo-Colo, que es el más popular de Chile. Trataré de traer a Francia todo lo que aprendí ahí”, continuó.

“Siempre aprendí a ganar en Chile, está arraigado en mi mentalidad y sé que aquí me servirá. Quiero ganar cada partido que juego. Lo que puedo prometer al club y a la afición es que nunca me rendiré y lo dejaré todo en la cancha. Es algo que me caracteriza y que espero mostrar del a mejor manera, en cada partido”, cerró.