Manchester City logró una épica remontada tras ir perdiendo 0 a 2 y se impuso por 4 a 2 ante el Tottenham. Sin embargo, esta victoria no dejó a todos felices, dentro de ellos está su entrenador Pep Guardiola, quien arremetió contra los jugadores y la hinchada del City.

En la conferencia de prensa el entrenador español lanzó: "Faltó pasión, fuego y ganas de querer ganar desde el primer minuto. Nuestra afición estuvo en silencio durante 45 minutos. Estamos lejos del equipo que éramos. Hay muchas cosas que estamos lejos".

"No es un solo jugador. Son todos. Nuestra afición debe presionarnos, debe exigir más, debe gritar. Hoy tuvimos suerte pero nueve de cada diez veces no remontas. Quiero una reacción de todo el club, toda la organización, los jugadores, el personal. Somos un equipo de flores felices. No quiero ser flores felices, quiero ganarle al Arsenal, pero si jugamos así el Arsenal nos destruirá", remarcó Guardiola.

Por otro lado, Guardiola salió al paso de sus críticos, quienes apuntan a que su temporada en el City no ha sido exitosa, ya que no ha ganado la Champions League.

"Hemos tenido mucho éxito. La gente dice ‘no, no tiene éxito, ya que no ha ganado la Champions’. Chorradas", lanzó el DT.

"Hemos ganado mucho. En este país, ganar dos títulos de liga consecutivos, dos veces, con la forma en que jugamos, con consistencia, contra este Liverpool… ¿Qué es el éxito? He ganado mucho. Todos los días veo cosas que tú no ves porque no estás ahí", cerró.