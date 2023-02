Comparte

Arturo Vidal tuvo un día de furia en Brasil. El King no aguantó su molestia tras no ingresar al terreno de juego en la victoria del Flamengo sobre el Boavista y expresó su enojo. No obstante, un día después del hecho, el volante pidió disculpas.

El bicampeón de América utilizó sus redes sociales para disculparse con el pueblo rubronegro: "Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego", comenzó escribiendo Vidal.

Luego aclaró que "siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana".

Pero no se quedó ahí, ya que en otra publicación comentó que "yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos. Seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero".

Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego 🙏🏽🙏🏽 debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que aveces mi temperamento me gana. pic.twitter.com/JMO49mqreA — Arturo Vidal (@kingarturo23) February 2, 2023