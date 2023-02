Comparte

Universidad de Chile no ha tenido el inicio de torneo esperado. Los azules han perdido dos de sus tres partidos en el Campeonato Nacional, dejando serias dudas para el resto de la temporada.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó el complejo de la U y fue crítico con el desempeño de su entrenador, Mauricio Pellegrino. “Es un interino. Parece un ‘Huevo’ Valencia, un (Cristian) Romero, un (Sebastián) Miranda. ¿Cuál es el sello de Pellegrino hasta ahora? La intensidad del fútbol argentino no se ve”, indicó.

“Nadie duda de sus pergaminos. Diría que no ha llegado técnico con tantos clubes de Primera División repartidos por grandes ligas: España, Inglaterra, Argentina. Además que como jugador fue importante, finalista de Champions League”, agregó.

“Es muy raro que en dos meses no le veas algo a un entrenador. No hay juego por afuera, no hay sociedades, los laterales ven un precipicio después de la mitad de la cancha, no hay agresividad en la recuperación. Entonces, ¿dónde está Pellegrino en este mapa? Difícil encontrarlo”, sentenció.