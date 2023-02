Una represa de tierra se derrumbó e inundó completamente al pueblo de Tlul, ubicado al noroeste de Siria, tras los fuertes terremotos que azotaron al país árabe.

La represa estaba ubicada en un afluente del Río Orlones, que bordea al pueblo y tras el desprendimiento, los habitantes debieron abandonar la ciudad que quedó completamente sumergida bajo el agua.

Entre las pérdidas de quienes habitaban Tlul se encuentran infraestructuras, hogares, campos de trigo y árboles frutales.

Si bien el epicentro del terremoto fue en Turquía, en el país vecino de Siria el número de fallecidos rodea las 3.200 personas, según los últimos datos actualizados del Gobierno de Bachar Al Asad y los Cascos Blancos, organización civil que opera en las zonas controladas por la oposición.

Due to the devastating #earthquake that struck northwestern #Syria, the collapse of a dam causes the flooding of the village of Al-Taloul and a new mass exodus.

Many villages just disappeared due to the earthquake while there’s still no aids for 4th day

Photos by: Mohamed Aldaher pic.twitter.com/XTkUMeMs7p