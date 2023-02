Comparte

El retirado volante de la selección chilena de 38 años, tiene una nueva rutina, no extraña el fútbol, le dedica más tiempo a sus negocios en el medio oriente y ha aprovechado de estar más con su familia.

En conversación con Las Últimas Noticias, el " Mago" se refirió: "Para ser sincero, todavía no he llegado a extrañar el fútbol. Solo he extrañado entrar a un partido y jugar".

Jiménez, contó su nueva rutina diaria "sigo levantándome temprano, tipo siete de la mañana. Me ducho y por el cambio de hora, veo nuestros negocios de exportaciones nacionales a Medio Oriente. A las 8:30 aproximadamente me voy la oficina y luego vuelvo a casa para almorzar. Después de eso, el tiempo libre es para mi familia".

Sobre las actividades junto a María José López señaló "andamos todo el día viendo para donde ir, eso es lo mejor de tener la libertad actual".