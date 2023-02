Comparte

Pablo Chill-E estuvo inmerso en una polémica, luego que se revelara un polémico tatuaje que tiene en la espalda, razón por la que debió aclarar el origen del mismo.

En detalle, el rapero posee la antigua moneda de 10 pesos creada en el régimen de Augusto Pinochet, que representaba la "libertad contra el marxismo".

Por ello, el cantante dijo en Instagram que "oye, para esa estupidez que anda circulando en Twitter de que la gente está especulando que yo puedo ser facho porque tengo tatuada una moneda en la espalda… yo ahora les explico que me la tatué sin saber la historia de la hu.., por mera ignorancia”.

Luego, agregó que "mis acciones, mi forma de ser, ustedes ya la han visto, ¡cómo yo voy a ser facho! Tampoco soy comunista, no soy ninguna hu.., yo no estoy ni ahí con la política cu…”.

Después, el intérprete de Facts sostuvo que "la razón por la que me la hice fue más que nada porque representa la libertad. Yo en ese tiempo no tenía idea de que la había sacado Pinochet y que era por la liberación del comunismo y no sé qué".

Finalmente, afirmó que el tatuaje dice "República de Shishi” en vez de República de Chile . “En breve me la borro sí, quedé loco yo igual", recalcó.

Mira el bullado tatuaje de Pablo Chill-E