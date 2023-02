Comparte

La Canciller, Antonia Urrejola, aclaró que el Presidente de la República, Gabriel Boric, no le pidió que volviera anticipadamente de sus vacaciones debido a la emergencia con los incendios forestales en la zona centro-sur, y que su retorno fue por una "decisión personal".

La ministra de Relaciones Exteriores había sido criticada por sectores de la oposición, los que cuestionaron su ausencia a la hora de coordinar ayudas internacionales con brigadistas y material de apoyo para extinguir los siniestros.

Durante la mañana de este domingo, Urrejola se trasladó hasta el aeropuerto "Arturo Merino Benítez" en conjunto con el embajador de Portugal, Carlos Amaro, para recibir a 144 brigadistas y especialistas de ese país para ayudar a combatir los incendios.

Sobre las críticas que recibió, afirmó en punto de prensa que "tienen una intencionalidad política" y que desde Costa Rica, país donde estaba de vacaciones, estuvo coordinando las gestiones junto al equipo de Cancillería.

"Estuvimos trabajando todos los días. Ellos desde acá, yo desde mi lugar de vacaciones. Yo haciendo las gestiones que había que hacer como hablar con mis colegas cancilleres y, por lo tanto, estuvimos trabajando de manera conjunta", aseguró.

"Muestra de aquello es toda la ayuda internacional que ha llegado durante todos estos días", agregó la Canciller.

Urrejola aseguró que "no habría cambiado en nada el gran trabajo que ha hecho la Cancillería" e insistió en que la decisión de regresar de forma anticipada a Chile fue su propia decisión y no de Boric.

"Yo no volví por un tema del trabajo de la Cancillería, volví por una decisión personal para ponerme a disposición del Presidente si acaso él me requiere eventualmente en el territorio, cuestión que no es parte de Cancillería. Me pareció que era necesario ponerme a disposición del Presidente", afirmó.

"La decisión fue una decisión personal, el Presidente no me pidió que yo volviera", concluyó Urrejola.