El Manchester United está en venta. La familia Glazer, dueña del club, quiere evitarse los problemas que ha dado el cuadro inglés y lo quieren vender. Muchos son los postores para quedarse con el club. Sin embargo, desde Qatar llegó la oferta más atractiva en cuanto a lo económico.

Se trata del jeque y ex ministro qatarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, quien quiere devolver al la gloria a los Diablos Rojos y para eso va con una oferta en serio. Es que según informó el medio Bloomberg desde el continente asiático ofrecieron 5.600 millones de euros para quedarse con la totalidad del club.

Una tremenda cifra que ven con muy buenos ojos desde la familia Glazer, quienes esperaban una propuesta que rondara los mil millones de euros, conscientes también de que sería una pelea entre muchos interesados.

De hecho, aún se esperan que lleguen otras ofertas. Por ejemplo, una es la del hombre más rico de Reino Unido e hincha del club Jim Ratcliffe, quien se especula está interesado en seguir incursionando en el deporte, contando con el equipo de ciclismo Team Sky, además de tener una gran participación en el equipo de Mercedes de la Formula 1.

No obstante, no será el único, ya que también se ha hablado de una oferta del empresario Elon Musk, dueño de Twitter y el segundo hombre con la fortuna más grande del mundo, según Forbes. Aunque aún no ha presentado una oferta.

Lo cierto es que la fecha límite para ofertar por el club es la noche de este viernes en Reino Unido, donde los banqueros comerciantes Raine evaluarán las ofertas y se la presentarán a la familia dueña de los Diablos Rojos.