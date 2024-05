Comparte

En un emotivo episodio del reality “¿Ganar o Servir?”, transmitido por Canal 13, la ex participante de “Gran Hermano Chile”, Fran Maira, abrió su corazón para compartir los detalles íntimos de su relación con su íntima amiga, Valentina Torres, apodada cariñosamente como ‘La Guarén’.

Durante una actividad que involucraba revisar momentos significativos de la vida de los participantes, Fran fue confrontada con una fotografía de ella junto a ‘La Guarén’, lo que desencadenó una serie de confesiones sobre la amistad que las unió durante años.

“La conozco desde los 15 años“, expresó Fran, añadiendo: “Éramos mejores amigas, cómplices. Era mi todo“.

La sensible aclaración de Fran Maira

Sin embargo, el quiebre en su amistad se hizo evidente cuando ‘La Guarén’ participó en el programa “Tierra Brava” y tomaron caminos separados.

Fran expresó su confusión respecto a los motivos detrás de esta separación, pero decidió dejarlo en el pasado por respeto a ambas partes.

“Por respeto a la relación, lo voy a dejar en que ambas hemos tomado caminos distintos“, afirmó.

A pesar del dolor que la situación le causó, Fran Maira dejó abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

“Esto me duele porque fue importante y no me lo esperé, pero de repente no depende de uno no más”, confesó, agregando: “Igual no cierro las puertas a que en un futuro se pueda volver a dar“.

En medio de sus reflexiones sobre la amistad perdida, otros participantes del reality también compartieron sus opiniones.

Raimundo Cerda recordó cómo ‘La Guarén’ pareció distanciarse después de su participación en “Tierra Brava”, mientras que Austin Palao sugirió tensiones y envidia como posibles razones detrás del quiebre.