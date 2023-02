Comparte

El entrenador de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, lamentó la situación vivida por el plantel el pasado martes, donde encapuchados invadieron el entrenamiento para increpar a los jugadores.

“Fue un momento corto, pero estas cosas por supuesto que no son buenas para la actividad. Cualquier cosa que signifique violencia es mala para todos. Afortunadamente los jugadores tuvieron tranquilidad, escucharon, no hicieron ningún comentario y ahí se terminó todo”, dijo en conversación con Deportes en Agricultura.

“Por supuesto se deben tomar medidas para evitar cualquier tipo de cosas. A nosotros nos parece muy extraño porque Coquimbo es una ciudad que apaña muy bien, que es tiradora para arriba, que nos ha apoyado siempre, que después de perder el último partido de local terminó aplaudiendo al equipo por el esfuerzo. Yo voy mucho al centro y la gente entrega muy buenas vibras, entonces quería hacer esa separación de este pequeño grupo que fue que, por supuesto no corresponde, con lo que es nuestra realidad en Coquimbo. La barra oficial avisó que ellos no tienen nada que ver con esta gente que vino”, agregó.

Sobre lo ocurrido, Díaz relató que “yo estaba entrenando desde el sector donde se ingresa. De pronto entraron siete muchachos, me saludaron bien, me dieron una palabra de apoyo y se fueron a hablar con los jugadores. Pero más allá de eso, no corresponde el hecho. Sacar conclusiones de gente que va a violentar un entrenamiento no me parece”.

“Nos extraña mucho que llevamos apenas un mes y medio de campeonato, cinco partidos… nunca es un momento para apretar o presionar, pero menos cuando va un mes y medio. Lo otro extraño es que la grabación sale del mismo grupo”, sentenció.