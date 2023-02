Comparte

Óscar Opazo comenzó a sonreír en Argentina. El lateral debutó el fin de semana pasado con la camiseta de Racing y este jueves fue por primera vez titular, marcando el gol del empate en la victoria de la Academia por 3 a 1 ante San Martín de Formosa.

Tras el partido, Opazo contó sus sensaciones de sus primero minutos de acción en Argentina: "Es raro porque estaba acostumbrado a jugar en mi club anterior, salimos campeones y me costó asumirlo, pero estaba tranquilo porque me estaba entregando al 100, el entrenador estaba considerando que no era suficiente con lo que estaba dando".

"Sabía que la oportunidad iba a llegar y afortunadamente llegó y de qué manera", agregó, refiriéndose al gol que anotó.

"Me tocó debutar el otro día y fui paciente porque tenía muchas ansias de poder jugar. Pasaron varios partidos, pero yo siempre dije que estaba tranquilo porque estaba entrenando bien, estaba haciendo las cosas bien y en cualquier momento me iba a tocar y las oportunidades hay que aprovecharlas", cerró el ex Colo-Colo, quien fue elegido como la figura del partido.