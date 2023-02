Comparte

El defensor chileno de Toulouse atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo ante Reims del próximo domingo y, además de descartar que tenga una lesión de gravedad, contó cuáles son sus principales características dentro de la cancha.

“Fue solo un golpe, tuve un poco de dolor durante la noche, pero mejoró día a día. Hoy estoy cien por ciento listo para jugar”, dijo en relación a las molestias que sufrió tras el duelo con Marsella.

Respecto a sus características como jugador, Suazo indicó que “si hay algo que me caracteriza, independiente de mi nivel de juego en un partido, es la actitud. Quiero contagiar a mis compañeros”

Por último, se refirió al apoyo que ha recibido de los hinchas chilenos y bromeó con los apodos que le han puesto tras sus primeros partidos en el fútbol francés.

“Agradecido por el apoyo, estoy muy feliz. El apodo son inventos que hacen en Chile, también me decían Suazinho, Suazidane, incluso muchas veces bajaba a entrenar en Colo-Colo y estaba lleno de niños y en lugar de decirme ‘hola Gabi’, me decían ‘Suazinho’. Es algo que se quedó por los memes, que es algo que a los chilenos les encanta hacer. Por eso quedé con ese apodo, son bromas. A los chilenos les gusta el humor y a mí me hacen mucha gracia”, sentenció.