“Volver a la sub 17”. Así se titula el libro que prepara Leonardo Véliz y que repasa la interna del plantel que dirigió y que consiguió el histórico tercer lugar en la Copa del Mundo de la categoría en 1993.

En la antesala del lanzamiento, el otrora futbolista y director técnico dialogó con Karla Rubilar y Christian Pino en Mujer de Palabra de Radio Agricultura y repasó su relación con Carlos Caszely, con quien se encuentra distanciado.

“Con Carlos estamos enojados, estamos peleados. En este momento estamos distanciados, pero yo creo que uno llega a una edad donde debe comenzar a cerrar heridas. A no dejar cicatrices abiertas”, indicó.

“Es verdad que hicimos malos negocios, pero eso ya no importa. No quiero develar más el tema, pero yo he hecho muchos esfuerzos para que volvamos a ser amigos nuevamente. Él se ha resistido”, añadió.

Véliz, además, se refirió a la pérdida de Caszely, quien el año pasado sufrió el fallecimiento de su esposa. “Yo pienso que la tragedia que a él le pasó, a mí me pasó en los años 90… el 93, en plena sub 17, muere mi mujer de una aneurisma cerebral. Estuve dos años viudo y comencé a rearmar mi vida y encontré un nuevo amor. Ella es artista visual y de hecho es quien hizo la portada de este libro”, sentenció.

“Volver a la sub 17” contará la interna del proceso que culminó con el histórico tercer lugar en la Copa del Mundo de 1993. Además, contará con las participaciones de Manuel Neira y Sebastián Rozenthal, integrantes de aquel plantel.