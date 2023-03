Comparte

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a la eliminación de Universidad Católica de la Copa Sudamericana a manos de Audax Italiano y aseguró que fue un “golpe durísimo” que no se esperaban.

“Lo de ayer fue un golpe durísimo para todos los cruzados, jugadores, cuerpo técnico, para los hinchas. No lo esperábamos. Ayer jugamos un partido contra Audax Italiano que habíamos vencido recientemente, el equipo llegó muy mentalizado, pero no tuvo una buena presentación y era a partido único, eso no da oportunidad de mejorar o dar vuelta una llave como se acostumbra en torneos internacionales”, dijo en una actividad conmemorativa por el Día de la Mujer.

“Es un golpe fuerte en lo emocional, deportivo y financiero. Teníamos considerado avanzar en esta ronda. Tendremos que redoblar esfuerzos. Hoy es un día doloroso para todos los cruzados, no esperábamos esto, teníamos mucha ilusión”, agregó.

“Hemos conformado un muy buen plantel en acuerdo con nuestro cuerpo técnico. Ahora hay que poner todo el foco en el torneo nacional y la Copa Chile, dar vuelta la página, analizar muy bien lo que pasó ayer”, sentenció.