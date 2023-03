Comparte

Emmanuel Ojeda preocupa a Universidad de Chile a solo tres días del Superclásico. El volante sufrió una molestia en una de sus rodillas y es duda para el duelo ante Colo-Colo. Sin embargo, el entrenador de los azules, Mauricio Pellegrino, confía en que podrá contar con el mediocampista en el Estadio Monumental.

“Quedan todavía varios días, pero hoy entrenó bien con el equipo. Ha estado bien, ha respondido bien a la molestia que tenía, así que vamos a esperar”, dijo el director técnico en conferencia de prensa.

Pese a ello, Pellegrino baraja algunas opciones en caso que Ojeda no llegue al encuentro frente al cacique. “Tenemos varias posibilidades. No tengo decidido si no está Ema (Ojeda) quién puede jugar, pero sí he pensado en posibilidades. Obviamente Nery (Domínguez) puede ser una posibilidad”, reconoció.

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo-Colo y la U está programado para este domingo 12 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.