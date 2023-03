Comparte

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este jueves al duro golpe que recibió el Gobierno tras el rechazo que tuvo el proyecto de reforma tributaria, el cual es clave en la administración del Presidente Gabriel Boric.

La caída de la reforma tributaria significó que el Ejecutivo no podrá insistir hasta dentro de un año.

"Dadas las restricciones que impone el rechazo a la idea de legislar, al hecho que no se puede presentar el mismo proyecto hasta un año, limita mucho los medios y espacios para generar ese diálogo", señaló el secretario de Estado.

"Se rechazó, por ejemplo, la gradualidad en el incremento de la tasa de impuesto a la renta que afecta a las pequeñas y medianas empresas (pymes)", dijo Marcel, especificando que ante la caída de la reforma, "lo que va a ocurrir que la tasa al impuesto a la renta a las pymes va a subir de 10 a 25% de inmediato".

Por otro lado, indicó que "la mitad de su recaudación iría a financiar, por ejemplo, el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). La decisión de los parlamentarios, que votaron mayoritariamente en contra de la idea de legislar, deja sin financiamiento ese incremento".

Junto a esto, también indicó que la derrota sufrida en el Congreso no permitirá "reducir la lista de espera en los hospitales, incrementar el percápita de la salud primaria, para hacer realidad la sala cuna universal, para formalizar y desarrollar un sistema nacional de cuidado. Ninguna de esas iniciativas tiene hoy día financiamiento".

Asimismo, se refirió a que en el proyecto se contemplaba algunos beneficios para la clase media.

"Tenemos que tener claro de que se ha hablado mucho del diálogo en torno a la decisión de ayer. El rechazar la idea de legislar es cerrar la puerta al diálogo", afirmó el titular de Hacienda, ya que después de la votación en general "venían 60 votaciones separadas para cada uno de distintos componentes de la reforma tributaria. Ahí había espacio expresar opinión, diferencias y visiones sobre el contenido".

La responsabilidad "no es del Gobierno"

El ministro Marcel apuntó que "la responsabilidad por lo que ocurrió ayer no es del Gobierno, porque el Gobierno no apretó el botón para votar rechazo a la idea de legislar"

"Fueron los parlamentarios y parlamentarios que sí lo hicieron los que son responsables de esa decisión", añadió.

"Es cierto que a veces hay determinadas circunstancias, datos que influyen, pero yo creo que lo que la ciudadanía espera es que cuando un parlamentario o parlamentaria se enfrenta a una decisión o a una pregunta fundamental como es si legislar o no sobre una reforma tributaria, va a estar respondiendo a esa pregunta no va a estar preocupado sobre lo que dijo tal autoridad, o si le pusieron mala cara o si no le gustó la barba que yo tenía ese día", comentó.