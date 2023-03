Comparte

La eliminación de la Champions League caló hondo en Tottenham. Tras despedirse de la Liga de Campeones a manos del Milan, el delantero brasileño Richarlison cargó directamente contra su entrenador Antonio Conte.

“No entendí la decisión de Conte de dejarme fuera del equipo titular. Estaba en un momento positivo, había jugado bien contra West Ham y Chelsea, pero me volvió a poner en el banquillo. Ayer (martes) me probó en el once inicial y luego al banquillo, otra vez”, disparó.

“Estamos fuera de la mayor competición de clubes, no puedes jugar así cuando necesitas marcar un gol. Creo que el entrenador debería haber adelantado más al equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Es una temporada de mierda”, agregó.

La respuesta de Conte no se hizo esperar. “Vi la entrevista de Richarlison y no me criticó. Dijo ‘mi temporada es una mierda’ y tiene razón porque su temporada no es buena, porque tuvo muchas lesiones”, contestó.

“Comenzó bien con nosotros, luego se lesionó en la Champions y luego fue al Mundial y tuvo otra lesión grave. Volvió y se quedó un mes fuera. Luego otra lesión. Anotó cero goles con nosotros, solo dos goles en la Champions y creo que él fue realmente honesto al decir que su temporada no es buena. Su temporada y la nuestra aún no ha terminado y tiene tiempo para recuperarse. Si merece jugar, le doy la oportunidad, de lo contrario jugaremos con otro jugador”, completó.