Ramiro González aún no logra ganarse a la hinchada de Colo-Colo. El defensor ha sido uno de los más apuntados de la temporada. En ese sentido, el ex Unión Española entiende que no está en su mejor nivel y aseguró que trabaja "día a día para llegar a su mejor versión".

"Trabajo día a día por llegar a mi mejor versión y ayudar a mis compañeros. Estoy agradecido de poder haber llegado acá y que se insistiera desde el club por eso", sostuvo en diálogo con ESPN Chile.

Además, se refirió al supuesto peso extra que significa que te haya pedido el DT, donde aclaró que "no he sentido una presión extra porque me haya pedido el entrenador, todo lo contrario. Estoy contento por estar en el equipo más grande de Chile y sé la responsabilidad que tiene".

Luego del empate ante la U, González señaló que "creo que es muy importante para nosotros sumar de a tres para acortar distancia con la Católica. Tenemos plantel para pelear el torneo sin duda".

"No veo a ningún equipo más superior que otro de lo que va de temporada. La UC es un equipo que le hacen muchos goles y no me parece que haya un candidato firme al título todavía, varios equipos están aún en proceso de armado", sentenció.