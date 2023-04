Comparte

Jon Dahl Romasson, entrenador del Blackburn Rovers, se refirió en la previa del duelo ante al Norwich City de este viernes, donde también actualizó el estado de Ben Brereton luego de su lesión con La Roja ante Paraguay.

En el diálogo con la prensa, Tomasson declaró sobre Brereton que "Ben está totalmente en forma otra vez".

Recordemos que el delantero chileno fue sustituido en la victoria de Chile sobre Paraguay luego de una molestia muscular, la cual no le permitió seguir jugando. No obstante, el inconveniente no pasó a mayores y Brereton podrá volver a jugar con su club.