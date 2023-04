Comparte

Nada indiferente quedó la influencer Naya Fácil a la investigación que estaría realizando el Servicio de Impuesto Interno (SII) a los influencers.

Esto, en el marco de la Operación Renta 2023, donde la entidad citó a 141 influencers de diversas plataformas a que presentaran sus declaraciones de renta.

En este sentido, Naya Fácil reaccionó a través de sus historias, señalando: "Yo quiero saber por qué tengo mi DM lleno de gente que me está enviando esto".

"Estamos hasta el loly"

Tras esto, añadió: "Para empezar, yo no soy influencer, primer punto", dando a entender que no debían por qué pedirle sus informes.

Aún así, en el registro que compartió expresó: "Estamos hasta el loly perrito", para luego aludir a los últimos problemas legales que ha enfrentado.

"Ojalá que yo no sea ninguna de las investigadas. Yo no puedo ser de las investigadas. Vengo saliendo de problemas. Los problemas me siguen a mí", sostuvo.

Por último, añadió: "Estoy así, no saben cuántas llamadas he hecho… estoy pal hoyo… ¿Harán canje los del Servicio de Impuestos Internos? Si quieren los subo a las historias",

