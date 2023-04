Comparte

Vuelve a jugarse la Champions League, esta vez en los cuartos de final, donde uno de los duelos más atractivos se jugará en Inglaterra. Ahí, el Manchester City recibirá al Bayern Múnich.

En la conferencia de prensa previa, Pep Guardiola volvió a responder las mismas preguntas que lo han rondado durante el último tiempo, las cuales están relacionadas sobre su está preparado para levantar la orejona.

"Queremos ganar la Champions. Ahora nos toca enfrentarnos a un club de la élite como el Bayern Múnich. Primero, lo intentaremos este martes", comenzó diciendo Pep.

Luego agregó que "cada año me preguntan por ganar la Champions. Lo intentamos cada temporada pero los equipos a los que nos enfrentamos son buenos también. Queremos intentarlo todo el tiempo pero eso no significa que vayamos a ganar".

En esa línea, ejemplificó con uno de los grandes del baloncesto: "Michael Jordan ganó 6 títulos de la NBA. ¿Cuántas temporadas jugó? 16″.

Por otro lado, se refirió al reencuentro que tendrá con Thomas Tuchel tras perder la final de la Champions en 2021. "Pasó, volvimos a ver el partido un mes después y no fue tan malo como pensé. Lo olvidamos y lo intentaremos otra vez. A veces ganas cuando mereces perder. No vivo en el pasado. Es parte del juego", comentó el catalán.

Además, añadió que "he pensado mucho en por qué perdimos. Independientemente de cómo jugáramos, si pierdes, pierdes. Quizás algunas decisiones fueron erróneas. Hay motivos por los que se toman decisiones. No doy demasiado crédito a cuán brillante fui. A veces acierto, otras no".

Finalmente, señaló que "el Bayern no está construido para la segunda vuelta, está construido para ganar. Si defiende más de lo normal, es porque lo estamos haciendo bien. Si no lo hacemos bien, nosotros defenderemos más de lo normal. No sé qué pasará mañana".

El duelo entre inglese y alemanes se jugará durante este martes a las 15 horas de Chile en el Etihad Stadium.