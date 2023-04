Comparte

Las especulaciones sobe una salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid rumbo a la Selección de Brasil no cesan. Sin embargo, el italiano volvió a aclarar en conferencia de prensa que cumplirá su contrato con los merengues hasta 2024.

"Yo creo que sí quiere que siga. El presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo y sigue siéndolo. Tenemos que mirar adelante. El club está muy tranquilo y estaremos aquí la próxima temporada, respetando el contrato", señaló Carletto.

Además, agregó que "Butragueño y el presidente me muestran mucho cariño y estoy muy a gusto aquí. Recibo un cariño extraordinario y me encuentro muy a gusto".

Y para cerrar, Ancelotti dijo que "me siento orgulloso de todo. Hasta el momento ha sido una vuelta exitosa y me da mucho orgullo. Lo que me deja más contento es volver cada día a trabajar a Valdebebas".