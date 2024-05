Comparte

Previo al encuentro entre Universidad de Chile y Deportes Iquique, el joven jugador azul Renato Cordero compartió sus reflexiones sobre el desafío que se avecina y destacó la determinación del equipo azul por seguir sumando triunfos en el Campeonato Nacional.

En conversación con el canal oficial del club, el volante de 21 años enfatizó en el enfoque y la humildad que caracterizan al equipo. “El plantel en general está muy enfocado. Sabemos que debemos ir paso a paso y mejorando siempre con humildad. Debemos seguir trabajando de la misma manera”, señaló Cordero.

El jugador también hizo hincapié en la mentalidad competitiva del equipo, subrayando la importancia de no bajar la guardia a pesar del invicto. “Este plantel sigue con hambre de ganar y querer seguir mejorando, no podemos relajarnos porque estamos invictos. No podemos perder el foco y debemos trabajar en lo que podemos hacer mejor”, añadió.

Al referirse al próximo rival, Deportes Iquique, Cordero reconoció su nivel de dificultad y su posición en la tabla. “Es un rival difícil. Vienen segundos en la tabla, es un equipo muy aguerrido y prepararemos el partido con mucha seriedad. Queremos seguir arriba”, afirmó.

Además, Cordero destacó el apoyo de la afición azul como un factor determinante en el encuentro. “Vamos a ser locales y sabemos que la gente nos va a apoyar. Son un jugador más dentro de la cancha y esperamos volver a ganar”, concluyó.

Universidad de Chile recibirá a Deportes Iquique en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, este domingo 05 de mayo a las 15 horas.