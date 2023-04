Comparte

Joaquín tuvo una emotiva ceremonia de despedida del fútbol profesional. Fue una especia de conferencia de prensa, donde hizo un repaso de sus carrera con sus ahora ex compañeros y Manuel Pellegrini, además de dirigentes del Real Betis.

Dentro de todo el discurso que entregó el ex jugador bético, tuvo palabras para Pellegrini, donde resaltó la importancia del chileno en el último tramo de su carrera.

"Estoy feliz de terminar mi carrera con un entrenador como Pellegrini, que me conoce a la perfección. También hubo momentos en los que me ayudó para seguir adelante o momentos de duda donde no sabía si retirarme o no", dijo el andaluz.

Además, contó que el DT "también me apoyó, contaba conmigo, me sentía importante… y esos en momentos complicados me ayudó y formó parte de mi carrera profesional".

"Estoy agradecido eternamente y ojalá este año podamos terminar de la mejor manera posible", cerró el futbolista de 41 años, que puso fin a 23 temporadas en el profesionalismo.