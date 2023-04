Comparte

Harry Maguire y David de Gea fueron señalados tras la eliminación de Manchester United a manos del Sevilla en la Europa League. El defensor y el portero cometieron errores que resultaron claves a la hora de inclinar el marcador a favor de los españoles, lo que les significó grandes críticas.

En el primer gol del partido, el portero español le dio un pase al central inglés, quien se encontraba de espaldas a la jugada y terminó perdiendo la pelota, lo cual terminó en la apertura de la cuenta.

Mientras que cuando el encuentro se encontraba 2-0, De Gea tuvo un error tremendo al intentar controlar un balón fuera del área, dejando servido el balón a En-Nesyri para que decretara el 3-0 definitivo.

Tras el encuentro, la leyenda de Manchester United y ex compañero de De Gea apuntó directamente contra el guardameta. “Tienes que cuestionar al portero, especialmente hoy. De Gea es un portero fantástico, pero no es un fantástico futbolista. El pase que le dio a Maguire… hay que leer la situación y lo que está pasando en el estadio. No era un lugar para hacer eso”, dijo el ex mediocampista.