En el Centro de Salud Familiar Pablo de Rokha de La Pintana, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció la incorporación de una nueva vacuna programática al calendario anual del Ministerio de Salud. Se trata de la vacuna Meningocócica recombinante serogrupo B para los menores de dos y cuatro meses de vida, que comenzará a implementarse el segundo semestre de 2023.

Junto a la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro, y al representante de Unicef Chile, Paolo Mefalopulos, la autoridad destacó la relevancia de este hito. "Sabemos que nosotros hemos tenido brotes de enfermedad meningocócica y que en el pasado hemos aplicado campañas de vacunación. Pero ahora se está incorporando de forma programática una vacuna que permite evitar el impacto de la infección meningocócica, que deja secuelas relevantes en los niños y que tiene un comportamiento epidémico, por lo que es muy importante evitarla", explicó.

Junto a lo anterior, la ministra aprovechó la oportunidad de insistir en el positivo impacto que tiene la vacunación en la erradicación de enfermedades como sarampión, difteria y la polio, e hizo un llamado a que las personas vuelvan a los consultorios y retomen sus respectivos calendarios.

"El que nosotros hoy día no veamos estas enfermedades, que no veamos la polio, que no veamos el sarampión, no es porque hayan desaparecido. Es porque están controladas por las vacunas. Entonces, todo lo que hemos avanzado en el control de estas enfermedades, si nosotros dejamos de vacunar, podemos retroceder", enfatizó.

La vacunación se llevará a cabo de forma gratuita en todos los vacunatorios públicos y privados en convenio con las Seremis de Salud del país. "Como todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, las vacunas son un bien público de salud, por lo tanto, son gratuitas para todas las personas independiente del seguro de salud en el que estén, aunque no tengan seguros. Todos tienen derecho a acceder a la vacunación en forma gratuita", afirmó la secretaria de Estado.

La decisión de incorporar la vacuna Meningocócica recombinante serogrupo B se tomó ponderando que el grupo de los menores de un año presenta las incidencias más altas de Enfermedad Meningocócica.