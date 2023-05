Comparte

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) comunicó este martes que oficiará a Azul Azul, concesionaria a cargo del Club Universidad de Chile, en su calidad de organizador por los graves incidentes en el clásico universitario ocurridos el pasado domingo.

Cuando corría el minuto 30 del partido entre los azules y cruzados en el estadio Ester Roa de Concepción, este fue suspendido debido a que un grupo de encapuchados irrumpió con bengalas y bombas de ruido, provocando incluso lesiones a las personas que se encontraban en el campo de juego.

El oficio también va dirigido a Punto Ticket, quienes son los encargados de la venta de entradas para ese partido, el Sernac solicitará a la empresa una serie de antecedentes, entre ellos, las medidas de seguridad implementadas para el partido, la cantidad de entradas vendidas y el mecanismo que utilizará para devolver el dinero a los hinchas que se vieron impedidos de disfrutar el encuentro deportivo, junto con las medidas compensatorias en favor de los afectados.

Sobre esto, Andrés Herrera, director nacional del Sernac, lamentó estos hechos ocurridos el pasado domingo en el estadio de la ciudad penquista, "que pusieron en riesgo a miles de asistentes, entre ellos, personas mayores, niños y mujeres". Por lo tanto, indicó que como organismo fiscalizador "exigiremos a Azul Azul que devuelva íntegramente el dinero de las entradas a quienes asistieron al partido, además de las compensaciones que correspondan por los daños ocasionados".

"Acá el principio está claro: Si no se cumplen con las condiciones ofrecidas, las empresas organizadoras deben devolver íntegramente el dinero a los asistentes y además compensarlos por los daños ocasionados, esto independiente de otras consideraciones penales o de seguridad que pueda tener el caso", enfatizó.

Junto a esto, Herrera explicó que "los más afectados por los incidentes fueron precisamente los miles de hinchas que asistieron al partido, pues se expusieron a sufrir daños, sin contar con la decepción de no poder disfrutar el partido. Por ende, las personas no pueden y no deben por ningún motivo asumir el costo económico de un espectáculo que fue cancelado por la falta de profesionalismo de parte de los organizadores".

Azul Azul tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos para responder al Sernac. Una vez que el Servicio obtenga los antecedentes, tomará las acciones que considere pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores afectados.s