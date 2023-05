Comparte

Manuel Pellegrini y el Real Betis no viven un buen presente. El cuadro dirigido por le chileno ha alcanzado solo una victoria en los últimos seis partidos, lo cual los tiene al borde de quedarse fuera de los torneos internacionales. Una situación que ha generado muchas dudas en la afición y la prensa española.

Pese a los resultados, Pellegrini puso mesura e indicó que "es muy importante (partido ante Athletic), pero no hay que confundir los momentos. Yo creo que para Betis estar sexto la fecha 32, se revisa toda la historia hacia atrás, es muy difícil conseguirlo. Entonces no es el peor momento, ni mío ni del Betis en su historia. Ni mucho menos".

"Estamos en una posición muy expectante. En las últimas semanas hemos tenido algunos resultados negativos, que además los tienen todos los equipos durante la temporada. Quizás no es normal en un equipo que no tenga nunca un bache de resultados, como estamos teniendo. Pero no pasa ni estamos en crisis, peleando el descenso, o creyendo que somos un desastre", agregó.

El duelo entre el elenco verdiblanco y el Athletic Bilbao se disputará a las 16:00 horas en el estadio San Mamés.