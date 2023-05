Comparte

Ya han pasado unas cuantas semanas en que se dio a conocer una presunta relación del exfutbolista Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini. Esto, tras el fin de su relación con Daniela Aránguiz.

Sin embargo, en un nuevo capítulo de "Zona de Estrellas", la panelista Daniela Aránguiz entregó nueva información y sostuvo que esta relación habría llegado a su fin.

"Yo tengo información, porque a mí, el señor Jorge Valdivia, me dijo como hace tres días que no tenía nada con Maite. Yo no sé si es verdad o no, yo ya no creo nada. Solamente estoy comunicando lo que me dijo", informó en el espacio de Zona Latina.

Luego continuó: "A mí, hace tres o cuatro días, por ahí, me dijeron que no había nada ahí, que nunca hubo y que jamás compraría una alfombra de ese nivel y menos a una mujer como ella, así con esas palabras". Esto, aludiendo a una costosa alfombra que le habría regalado a la diputada.

Fue así como Cecilia Gutiérrez añadió información al respecto: "La historia partió en el live que hicimos con Daniela, que había una señora que dijo que Maite había comprado una alfombra y Jorge la había retirado".

Por último, la ex Mekano añadió: "A mí, me habían contado que Maite había comprado esa alfombra con la tarjeta de él".

Finalmente, Aránguiz señaló desconocer toda la información sobre lo que pasó entre Valdivia y Orsini, pero este le habría asegurado que está solo. "Él me dijo por mensaje, ya lograste lo que querías, estoy solo", cerró Aránguiz.