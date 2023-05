Comparte

Sorpresa han causado los constantes cánticos contra Lionel Messi por parte de los hinchas del PSG. Tanto así que diversas personalidades dentro del fútbol las han condenado, entre ellos Arturo Vidal, ex compañero del rosarino.

Tras el duelo de Flamengo ante Racing, el chileno cuestionó estos gritos contra el astro argentino.

"Siempre a él le deseo lo mejor. Él sabrá cuál es la mejor decisión para él y para su familia y apoyarlo en lo que él quiera, pero la verdad no me gusta hablar de los demás", comenzó diciendo en declaraciones compartidas por el diario Olé.

En la misma línea, se refirió a los insultos en París contra el argentino, donde aseguró que "es una locura, la gente está cada día más loca".

"No pueden insultar al mejor del mundo, quizás no se le dio en Champions y en Copa, pero en la Liga es el mejor. Es el campeón del mundo, no se lesiona, está en casi todos los partidos y la mayoría de los goles son de él o los pases, pero así es la gente", ahondó Vidal, quien compartió equipo con Messi en el Barcelona entre 2018 y 2020.